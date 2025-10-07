Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обнародованный законопроект. Определенные правила будут касаться владельцев электросамокатов, моноколес и сигвеев, которых приравнивают к полноценным участниками дорожного движения.

Какие правила могут официально появиться для владельцев легкого персонального транспорта?

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Горенюк отметил, что законопроектом планируется запретить движение по пешеходным зонам для самокатов и других видов персонального транспорта. Также народные избранники предлагают ввести отдельный дорожный знак для таких водителей.

Законопроект может легализовать использование электросамокатов и установить четкие и простые правила для всех участников движения.

Так ездить по тротуарам будет разрешено только детям до семи лет под присмотром взрослых. С 7 до 14 позволят ездить на легком персональном транспорте тротуарами, велодорожками, а также во дворах и парках. Водителям, достигших 14-летнего возраста, движение позволят только по велодорожкам или по краю проезжей части.

Отдельно будут определены зоны, где движение самокатов и сигвеев запретят полностью. В таких местах будут устанавливать специальный знак "Движение электросамокатов запрещено".

При этом, из законопроекта убрали нормы о жестком регулировании скорости, обязательные шлемы и светоотражатели.

Правила необходимы, ведь электросамокаты стали частыми участниками ДТП. Так, за девять месяцев 2025 года произошло 1 144 аварий с водителями электросамокатов и другого легкого транспорта. 14 человек погибли, а 765 – травмированы.

Где уже запретили движение по улицам на электросамокатах?