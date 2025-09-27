Таким образом областной центр стал первым в Украине, где ввели подобные правила. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Что известно о запрете электросамокатов в Ивано-Франковске?
Ограничения будут касаться не только электросамокатов, но и электровелосипедов, сигвеев и другого персонального электротранспорта.
Устанавливаем знаки, готовим патрули реагирования", – рассказал журналистам директор Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского городского совета Михаил Смушак.
Причиной такого шага стал случай в сентябре, когда после наезда электросамоката шестилетний ребенок оказался в больнице. По словам Смушака, именно этот инцидент стал решающим для принятия запрета.
Согласно данным Опендатабот, только в 2024 году количество правонарушений с участием электросамокатов выросло на 42%. В судах рассматривали 71 дело, где фигурировал этот вид транспорта.
Какие инциденты с электросамокатами происходили в Украине?
В Подольском районе Киева мужчина на электросамокате разогнался до 60 километров в час по Набережному шоссе. Он не имел никакого защитного снаряжения.
В Киеве в Соломенском районе произошла авария с участием полицейской машины и двух подростков на электросамокате. Патрульные на машине врезались в несовершеннолетних во время выезда со двора.
В Деснянском районе столицы во время движения загорелся электросамокат. Сначала двухколесный транспорт начал дымить, а потом – вспыхнул. Его владелец не пострадал.