Таким образом областной центр стал первым в Украине, где ввели подобные правила. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Что известно о запрете электросамокатов в Ивано-Франковске?

Ограничения будут касаться не только электросамокатов, но и электровелосипедов, сигвеев и другого персонального электротранспорта.

Устанавливаем знаки, готовим патрули реагирования", – рассказал журналистам директор Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Ивано-Франковского городского совета Михаил Смушак.

Причиной такого шага стал случай в сентябре, когда после наезда электросамоката шестилетний ребенок оказался в больнице. По словам Смушака, именно этот инцидент стал решающим для принятия запрета.

Согласно данным Опендатабот, только в 2024 году количество правонарушений с участием электросамокатов выросло на 42%. В судах рассматривали 71 дело, где фигурировал этот вид транспорта.

Какие инциденты с электросамокатами происходили в Украине?