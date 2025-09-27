Таким чином обласний центр став першим в Україні, де ввели подібні правила. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Що відомо про заборону електросамокатів в Івано-Франківську?

Обмеження стосуватимуться не лише електросамокатів, а й електровелосипедів, сігвеїв та іншого персонального електротранспорту.

Встановлюємо знаки, готуємо патрулі реагування", – розповів журналістам директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.

Причиною такого кроку став випадок у вересні, коли після наїзду електросамоката шестирічна дитина опинилася в лікарні. За словами Смушака, саме цей інцидент став вирішальним для ухвалення заборони.

Згідно з даними Опендатабот, лише у 2024 році кількість правопорушень за участю електросамокатів зросла на 42%. У судах розглядали 71 справу, де фігурував цей вид транспорту.

Які інциденти з електросамокатами ставалися в Україні?