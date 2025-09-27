Таким чином обласний центр став першим в Україні, де ввели подібні правила. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
Що відомо про заборону електросамокатів в Івано-Франківську?
Обмеження стосуватимуться не лише електросамокатів, а й електровелосипедів, сігвеїв та іншого персонального електротранспорту.
Встановлюємо знаки, готуємо патрулі реагування", – розповів журналістам директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак.
Причиною такого кроку став випадок у вересні, коли після наїзду електросамоката шестирічна дитина опинилася в лікарні. За словами Смушака, саме цей інцидент став вирішальним для ухвалення заборони.
Згідно з даними Опендатабот, лише у 2024 році кількість правопорушень за участю електросамокатів зросла на 42%. У судах розглядали 71 справу, де фігурував цей вид транспорту.
Які інциденти з електросамокатами ставалися в Україні?
У Подільському районі Києва чоловік на електросамокаті розігнався до 60 кілометрів на годину по Набережному шосе. Він не мав жодного захисного спорядження.
У Києві в Солом'янському районі трапилася аварія за участю поліцейської автівки та двох підлітків на електросамокаті. Патрульні на машині врізалися в неповнолітніх під час виїзду з двору.
У Деснянському районі столиці під час руху загорівся електросамокат. Спочатку двоколісний транспорт почав диміти, а потім – спалахнув. Його власник не постраждав.