Наскільки запровадили "транспортний безвіз"?

Угоду про лібералізацію вантажних перевезень продовжили ще на 15 місяців – щонайменше до березня 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Дивіться також Сівба пшениці переноситься, – аналітик ринку зернових Кореніцин

За словами Олексія Кулеби, це дозволить:

працювати без спеціальних дозволів для двосторонніх і транзитних рейсів українським та європейським перевізникам;

зберегти стабільність експорту, що приносить мільярди гривень у бюджет України;

гарантувати можливість безперешкодного імпорту критично важливих товарів.

За час дії "транспортного безвізу" автомобільний експорт та імпорт зріс на десятки відсотків. Це прямий результат того, що наша економіка отримала нові можливості, а бізнес – свободу працювати з країнами ЄС. Питома ж вага торгівлі між Україною та ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%,

– повідомив міністр.

Що відомо про "транспортний безвіз" України з ЄС?