Яку угоду готують США та Тайвань?

Нова угода може зобов’язати Тайвань інвестувати кошти у США та здійснювати підготовку американських працівників у сфері виробництва напівпровідників та інших технологій, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Домовленості передбачають, що компанії Тайваню, включно з TSMC, яка є найбільшим у світі виробником мікросхем, можуть спрямувати капітал і фахівців до своїх американських підрозділів.

Можливий обсяг інвестицій Тайваню у США наразі невідомий. Проте джерела говорять, що загальний обсяг вкладень Тайбею буде меншим, ніж у його регіональних конкурентів.

Також угода може включати допомогу Вашингтону у створенні наукових парків на основі тайванського досвіду.

Коли угода з Тайванем може бути завершена остаточно та які деталі увійдуть до фінальної версії, зараз невідомо. В Адміністрації президента США коментувати домовленості відмовляються.

Поки президент Трамп офіційно не оголосить про угоду, будь-які повідомлення щодо потенційних домовленостей є лише спекуляціями,

– заявили у Білому домі.

Втім, раніше Трамп вже говорив, що іноземні кваліфіковані спеціалісти можуть бути необхідні США для навчання американців роботі на високотехнологічних виробництвах.

Які тарифи для Тайваню діють зараз?

Наразі США встановили тарифи у розмірі 20% на товари з Тайваню. Тому Тайбей веде переговори про зниження мит в межах ширшої торгівельної угоди з Вашингтоном.

При цьому тарифи на критично важливі напівпровідники, необхідні для високотехнологічної продукції, на сьогодні звільнені від мит, поки США нарощують власні виробничі потужності.

У серпні Трамп заявив, що США запровадять 100% мито на імпорт напівпровідників , але зроблять виняток для компаній, які вже виробляють продукцію їх у країні або зобов'яжуться це зробити.

Хоча цього місяця американські чиновники розповіли, що введення цих мит США поки можуть відкласти.

Минулого місяця віцепрем’єр Тайваню Чен Лі-цюнь заявила, що сподівається досягти консенсусу щодо інвестицій у США. Однак у Тайбеї наголосили, що найсучасніші технології та дослідження у сфері напівпровідників залишатимуться на країні.

Зауважте! Раніше Південна Корея та Японія вже пообіцяли інвестувати у США 350 мільярдів і 550 мільярдів доларів відповідно за угодами для зниження тарифів на їхні товари з 25% до 15%, пише Reuters.

Як угода може вплинути на стосунки з Китаєм?