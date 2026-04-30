Про це Дональд Трамп заявив 30 квітня у Білому домі.

Чому війна в Україні досі триває?

Трамп вважає, що війна в України триває досі через його попередника – Джо Байдена.

За його словами, рішення виділити Києву 350 мільярдів доларів було помилковим. Саме воно нібито спонукало продовжувати військові дії.

Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів, що було божевіллям. Це одна з причин, чому війна тривала,

– заявив американський лідер.