Насколько ввели "транспортный безвиз"?

Соглашение о либерализации грузовых перевозок продлили еще на 15 месяцев – минимум до марта 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

По словам Алексея Кулебы, это позволит:

работать без специальных разрешений для двусторонних и транзитных рейсов украинским и европейским перевозчикам;

сохранить стабильность экспорта, что приносит миллиарды гривен в бюджет Украины;

гарантировать возможность беспрепятственного импорта критически важных товаров.

За время действия "транспортного безвиза" автомобильный экспорт и импорт вырос на десятки процентов. Это прямой результат того, что наша экономика получила новые возможности, а бизнес – свободу работать со странами ЕС. Удельный же вес торговли между Украиной и ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%,

– сообщил министр.

Что известно о "транспортном безвизе" Украины с ЕС?