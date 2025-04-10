Что означает для Украины транспортный безвиз
Транспортный безвиз для Украины продлен уже в четвертый раз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
Читайте также У Трампа уверяют, что не планируют восстанавливать экономические связи с Россией
Это уже четвертая пролонгация Соглашения, которая демонстрирует свою результативность и эффективность. Украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, импорт автотранспортом в Украину – на 37%. Спасибо европейским друзьям и партнерам за солидарность и действенную поддержку!