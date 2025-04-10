России нет в списке стран, обложенных тарифами

Отсутствие России в перечне стран, обложенных пошлинами, не означает, что Соединенные Штаты пытаются активизировать с ней торговлю, заявил торговый представитель Джеймисон Грир, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Европейская правда".

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Отсутствие России в перечне не означает, что Соединенные Штаты пытаются активизировать с ней торговлю. Он подчеркнул, что Вашингтон не делает никаких шагов в этом направлении.

Джеймисон Грир напомнил, что Конгресс США еще несколько лет назад лишил Россию статуса страны с постоянными нормальными торговыми отношениями.

По его словам, Россия, Беларусь и Северная Корея уже находятся под действием высоких тарифов, которые были введены на законодательном уровне.

Заметьте! Торговый представитель также прокомментировал статистику по торговле с Россией, которая свидетельствует о дефиците в пользу России. Он объяснил это наличием исключений для отдельных категорий, в частности сельскохозяйственной продукции.