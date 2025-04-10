Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Украина – ЕС в Брюсселе 9 апреля, передает "Европейская правда".

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Что сказал Шмыгаль о "торговом безвизе"

Денис Шмыгаль отметил, что для Украины важно продолжение автономных торговых мер (АТМ) до конца 2025 года, чтобы иметь достаточно времени для закрепления условий свободной торговли в статье 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Мы большое внимание уделили этому вопросу ("торговому безвизу" – 24 Канал). На всех уровнях проговорили важность продолжения автономных торговых мероприятий до конца этого года – хотя бы для того, чтобы успеть внести соответствующие изменения в 29-ю статью Соглашения об ассоциации и закрепить эти автономные торговые меры, которые позволяют нам фактически беспошлинную торговлю,

– рассказал премьер.

Он отметил, что уже сегодня наше государство интегрировано в европейский рынок. Поэтому конечно украинская сторона прагматично разговаривает с европейскими партнерами и понимает уровень ответственности.

"Мы готовы договариваться с нашими партнерами, с Европейской комиссией, для того, чтобы сохранить тот уровень кооперации, который существует на сегодня", – добавил Шмыгаль.

Глава украинского правительства также отметил, что в нашем государстве "оптимистично смотрят" на перспективы решения этого вопроса.

Партнеры нас очень хорошо слышат, партнеры понимают потребности Украины, и мы благодарны за такое действительно конструктивное, очень глубокое сотрудничество и понимание,

– резюмировал премьер-министр.

К слову, ранее "Европейская правда", со ссылкой на одного из еврочиновников, писала, что ЕС не продолжит "торговый безвиз" с Украиной после 5 июня 2025 года. Источник отмечал, что нашей стране вернут довоенные условия торговли.