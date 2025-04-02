Как отмена беспошлинной торговли ударит по торговле

Последствия для страны, воюющей, могут быть "действительно разрушительными", особенно учитывая неопределенность относительно военной помощи США, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Фокус".

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Некоторые компании могут остановить работу, что повлияет на обеспечение продовольствием населения, отмечают экономические эксперты.

Отмена торгового безвиза может обойтись Украине в 3 миллиарда евро, что составляет 7% от общего экспорта в 2024 году.

По данным Минэкономики, в январе 2025 года Украина экспортировала товаров на 3,1 миллиарда долларов, больше всего – кукурузу, подсолнечное масло и пшеницу. Также среди лидеров – железная руда, кабели и соевые бобы.

Заметьте! ЕС является ключевым рынком, куда в 2024 году направили 60% украинского экспорта, из них более половины – агропродукция. В случае возвращения пошлин и квот больше всего пострадают именно аграрии.

Как отмена безвиза ударит по гривне

Отмена торгового безвиза может привести к ослаблению гривны в Украине гривны и проблемам с валютными поступлениями.

По прогнозу Дмитрия Чурина (Eavex Capital), курс может вырасти до 52 гривен за доллар до 2028 года. В краткосрочной перспективе сильных колебаний не ожидается, но девальвация неизбежна.

Андрей Шевчишин (Украинское общество финансовых аналитиков) отмечает, что отказ ЕС от соглашения ударит не только по экономике, но и по перспективе вступления Украины в Евросоюз.

Заметьте! Эксперты считают, что ЕС, вероятно, продлит соглашение, но с расширением квот на аграрную продукцию.