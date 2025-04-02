Як скасування безмитної торгівлі вдарить по торгівлі

Наслідки для країни, що воює, можуть бути "справді руйнівними", особливо з огляду на невизначеність щодо військової допомоги США, передає 24 Канал з посиланням на видання "Фокус".

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Деякі компанії можуть зупинити роботу, що вплине на забезпечення продовольством населення, зазначають економічні експерти.

Скасування торгівельного безвізу може обійтися Україні в 3 мільярди євро, що становить 7% від загального експорту у 2024 році.

За даними Мінекономіки, у січні 2025 року Україна експортувала товарів на 3,1 мільярда доларів, найбільше – кукурудзу, соняшникову олію та пшеницю. Також серед лідерів – залізна руда, кабелі та соєві боби.

Зауважте! ЄС є ключовим ринком, куди у 2024 році спрямували 60% українського експорту, з них понад половина – агропродукція. У разі повернення мит та квот найбільше постраждають саме аграрії.

Як скасування безвізу вдарить по гривні

Скасування торгівельного безвізу може призвести до ослаблення гривні та проблем із валютними надходженнями.

За прогнозом Дмитра Чуріна (Eavex Capital), курс може зрости до 52 гривень за долар до 2028 року. У короткостроковій перспективі сильних коливань не очікується, але девальвація неминуча.

Андрій Шевчишин (Українське товариство фінансових аналітиків) зазначає, що відмова ЄС від угоди вдарить не лише по економіці, а й по перспективі вступу України до Євросоюзу.

Зауважте! Експерти вважають, що ЄС, ймовірно, подовжить угоду, але з розширенням квот на аграрну продукцію.