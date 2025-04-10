Що означає для України транспортний безвіз
Транспортний безвіз для України продовжено уже вчетверте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Це вже четверта пролонгація Угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України – на 37%. Дякую європейським друзям і партнерам за солідарність і дієву підтримку!