Що відомо про зміни у делегації

Керівником делегації призначено віцепрем'єра-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, повідомляє 24 канал з посиланням на відповідний указ №21/2025 від 8 січня опубліковано на сайті Офісу президента.

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Так Кулебу призначили замість його попередника Олександра Кубракова.

Крім того, Володимир Зеленський також змінив персональний склад делегації.

Зауважте! Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зміна очільника делегації

Ще 9 травня 2024 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України.

Зокрема 5 вересня минулого року на цю посаду призначили Олексія Кулебу. До цього він був очільником Київської обласної державної адміністрації.

Транспортний безвіз

Угоду про "транспортний безвіз" Україна та Євросоюз підписали в червні 2022 року. Згодом угоду подовжили до кінця червня 2024 року. Таким чином вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну не потребують спеціальних дозволів.

Зверніть увагу! У червні 2024 року Україна та Європейська комісія продовжили дію угоди на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.