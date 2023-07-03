Про інцидент 2 липня у мережі повідомили очевидці. Загоряння сталося на вулиці Милославській, повідомляє 24 Канал.
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Самокат загорівся під час руху
Свідки події розповідають, що власник електросамоката йшов посеред дороги й котив двоколісний транспорт поруч. Раптом той почав диміти. Через декілька секунд спалахнула батарея самоката.
Чоловік покинув свій транспорт й відбіг на безпечну відстань. Власнику електросамоката довелося спостерігати, як той повністю згорає. На щастя, чоловік не постраждав.
Кадри, як самокат горить посеред дороги, опублікували у місцевих телеграм-каналах та інстаграмі.
"Просто ранок на Троєщині", – підписали ролик у соцмережах.
Проте користувачів обурило, що ніхто з водіїв не зупинив свій транспортний засіб і не допоміг чоловіку. Українці підкреслювали, що у кожного власника автомобіля є вогнегасник, проте ніхто не зупинився, щоб загасити електросамокат:
- "Цікаво, чому жоден водій не зупинився і не загасив, у всіх же мають бути вогнегасники";
- "Ні щоб хтось дістав вогнегасник з машини й потушив... Ні, краще познімати на відео";
- "Витратити свій вогнегасник на те чому вже кінець? Не дай Боже щось з машиною трапиться, і що тоді? Трусами тушити? Тим більше АКБ не затушиш поки не пройде процес!!!".
Загорівся самокат на Троєщині: дивіться відео
Останні аварії на Київщині
- На Київщині 15-річний підліток вирішив покататися на автомобілі. Юнак почав рухатися вулицями селища Рокитне, але, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з іншим автомобілем. Унаслідок аварії постраждала жінка.
- На головній вулиці Києва Хрещатик пізно ввечері 22 червня сталася масштабна аварія. В ДТП потрапили одразу 5 автомобілів. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.
- У Броварському районі Київщини, поблизу села Веселинівка, 17 червня сталася жахлива ДТП. 34-річна жінка виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом, внаслідок чого загинула. Крім того, ще четверо неповнолітніх пасажирів госпіталізували до медичного закладу.