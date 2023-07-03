Об инциденте 2 июля в сети сообщили очевидцы. Возгорание произошло на улице Милославской, сообщает 24 Канал.

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Самокат загорелся во время движения

Свидетели происшествия рассказывают, что владелец электросамоката шел посреди дороги и катил двухколесный транспорт рядом. Вдруг тот начал дымить. Через несколько секунд вспыхнула батарея самоката.

Муж покинул свой транспорт и отбежал на безопасное расстояние. Владельцу электросамоката пришлось наблюдать, как тот полностью сгорает. К счастью, мужчина не пострадал.

Как самокат горит посреди дороги, кадры опубликовали в местных телеграм-каналах и инстаграме.

"Просто утро на Троещине", – подписали ролик в соцсетях.

Однако пользователей возмутило, что никто из водителей не остановил свое транспортное средство и не помог мужчине. Украинцы подчеркивали, что у каждого владельца автомобиля есть огнетушитель, однако никто не остановился, чтобы погасить электросамокат:

"Интересно, почему ни один водитель не остановился и не погасил, у всех же должны быть огнетушители";

"Нет, чтобы кто-то достал огнетушитель из машины и потушил... Нет, лучше поснимать на видео";

"Потратить свой огнетушитель на то почему уж конец? Не дай Бог что-то с машиной случится, и что тогда? Кроликами тушить? Тем более АКБ не затушишь, пока не пройдет процесс!!!".

Загорелся самокат на Троещине: смотрите видео

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