В результате аварии пострадала 1 женщина. Правоохранители оказали ей помощь на месте.

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В Киевской области подросток попал в ДТП

В полиции Киевской области рассказали, что 15-летний парень сел за руль автомобиля и начал двигаться по узкой улице в поселке Ракитное. Впоследствии, не справившись с управлением, он столкнулся с другим автомобилем и попал в аварию.



В Ракитном произошла авария с участием подростка / Фото полиции Киевской области

Правоохранители подчеркнули, что в результате инцидента ранения получила водитель другого легкового авто. У нее был ушиб грудной клетки, а также травма конечностей.



В результате ДТП в Ракитном ранения получила водитель авто / Фото полиции Киевской области

Сам подросток, севший за руль, в результате аварии не пострадал. Правоохранители из Белоцерковского управления полиции Киевской области устанавливают все детали и причины инцидента.



В полиции устанавливают причины аварии / Фото полиции Киевской области

Пока неизвестно, как именно подростку удалось сесть за руль автомобиля, не имея при себе прав. Кроме того, полицейские устанавливают чье именно это было транспортное средство.

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