Внаслідок аварії постраждала 1 жінка. Правоохоронці надали їй допомогу на місці.

Дивіться також Поблизу Києва автомобіль на смерть збив військовослужбовця, – ЗМІ

На Київщині підліток спричинив ДТП

У поліції Київщини розповіли, що 15-річний хлопець сів за кермо автомобіля і почав рухатися вузькою вулицею у селищі Рокитне. Згодом, не впоравшись з керуванням, він зіткнувся з іншим легковим автомобілем та спричинив аварію.



У Рокитному сталася аварія за участю підлітка / Фото поліції Київщини

Правоохоронці наголосили, що в результаті інциденту поранення отримала водійка іншого легкового авто. У неї був забій грудної клітини, а також травма кінцівок.



Внаслідок ДТП у Рокитному поранення отримала водійка авто / Фото поліції Київщини

Сам підліток, який сів за кермо, внаслідок аварії не постраждав. Наразі правоохоронці з Білоцерківського управління поліції Київщини встановлюють всі деталі та причини інциденту.



У поліції встановлюють причини аварії / Фото поліції Київщини

Наразі достеменно невідомо, як саме підлітку вдалося сісти за кермо автомобіля, не маючи при собі прав. Крім того, поліцейські встановлюють чий саме це був транспортний засіб.

Останні аварії у Київській області: коротко