Повідомлення до Служби порятунку про дорожньо-транспортну пригоду надійшло близько 22:16 22 червня. Деталі аварії 24 Каналу повідомили правоохоронці столиці України.

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Винуватець ДТП міг бути напідпитку

Як повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс 24 Каналу, на місце аварії одразу прибув наряд патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що винуватцем ДТП був водій Volkswagen Т5.

Візуально перебував у стані алкогольного сп'яніння,

– підкреслили у поліції Києва.

Однак попередньо попри масштабну автотрощу, на щастя, обійшлося без людських жертв та потерпілих.

Відбувся витік пального

Натомість, як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, окрім пошкоджених автомобілів одним із наслідків аварії стався витік пального. Тож рятувальники долучилися до ліквідації і цих наслідків ДТП.

В результаті зіткнення 5 автомобілей стався витік пального. Рятувальники надали допомогу по змиттю пального з проїжджої частини,

– повідомили в ДСНС.

Рятувальники ліквідували наслідки аварії на Хрещатику / ДСНС

Останні аварії на Київщині: коротко