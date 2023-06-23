Сообщение в Службу спасения о ДТП поступило около 22:16 22 июня. Детали аварии 24 Каналу сообщили правоохранители столицы Украины.

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Виновник ДТП мог быть под хмельком

Как сообщила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис 24 Каналу, на место аварии сразу прибыл наряд патрульной полиции. Правоохранители установили, что виновником ДТП являлся водитель Volkswagen Т5.

Визуально находился в состоянии алкогольного опьянения,

– подчеркнули в полиции Киева.

Однако предварительно, несмотря на масштабную аварию, к счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Произошла утечка горючего

Вместо этого, как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, кроме поврежденных автомобилей одним из последствий аварии была утечка горючего. Так что спасатели приобщились к ликвидации и этих последствий ДТП.

В результате столкновения 5 автомобилей произошла утечка горючего. Спасатели оказали помощь по смытии горючего с проезжей части,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали последствия аварии на Крещатике / ГСЧС

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