Жители столицы затравили юношу, потому что его велосипед якобы им мешал. Водитель троллейбуса выгнала парня из транспортного средства.
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История получила продолжение
Как стало известно, герой ролика – 13-летний Тимофей. После огласки истории к юноше приехал руководитель одного из велосипедных движений в Украине. Мужчина подарил парню новенький велосипед.
"А с людьми – пусть эволюционируют", – сказал мужчина.
Тимофей рассказал, что велосипед был не его, вез дяде. Колеса были пробиты, а тянуть двухколесный тяжело, поэтому решил несколько остановок проехать транспортом.
Но она (водитель – 24 Канал) мне помахала, что "нет-нет". Я не понял, подсел. Сказали бросить, потому что подумал, что не знал правила. Потом зашел, погуглив, что можно, если не загрязняет одежду, или заплатить за проезд,
– делится своей версией подросток.
В то же время представитель "Киевпасстранса" заявил, что никаких причин применять санкции к водительнице не было. По его словам, она действовала в соответствии с требованиями закона о правилах перевозки велосипедистов.
На Прикарпатье затравили девочку за прыжки на скакалке
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- Девушка ответила, что другого места для занятий нет, ведь у ее подъезда парковка, на школьный стадион она пойти не может, потому что не учится в школе. Девушка в этой ситуации держалась очень хорошо и воспитанно. Не обижала бабушку и не кричала на нее. Старшая женщина назвала ее "невоспитанной" и "малым говном".