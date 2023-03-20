Уровень абсурда ситуации просто поражает. Видео поделилась пользовательница соцсетей.
Смотрите также Вокруг директора школы в Киеве разгорелся скандал из-за Крыма: педагог объяснила, как все было
На обнародованных кадрах видно, что девушка прыгает по скакалке на площадке. Мимо проходят люди, которым она явно не мешает. Вдруг к ней начала задевать бабушка, которая в агрессивной форме попросила ее уйти оттуда. На вопрос девушки почему бабушка сказала, что та ей мешает своей скакалкой.
И это несмотря на то, что девушка пришла на это место раньше бабушки и занималась спортом еще до того, как она начала на нее кричать. Девушка ответила, что другого места для занятий нет, ведь у ее подъезда парковка, на школьный стадион она пойти не может, потому что не учится в школе.
Девушка в этой ситуации держалась очень хорошо и воспитанно. Не обижала бабушку и не кричала на нее. Старшая женщина назвала ее "невоспитанной" и "малым говном".
Бабка не позволила девушке прыгать на скакалке: смотрите видео
Спор длился несколько минут. За это время за девушку неоднократно вступались рядовые граждане. Девушка возмутилась, было бы лучше, если бы она на площадке не занималась спортом, а курила и пила алкоголь. На что бабушка ответила что-то о воспитании, которого у нее самой, очевидно, нет.
Как реагируют пользователи соцсетей
Оксана Чичка, выложившая видео в фейсбук, написала, что поведение девочки вызывает уважение и восхищение в воспитании и тактичности.
Да, это не забитый ребенок, который научили, что старшие всегда правы, даже если это не так. Это взрослый, умный и взвешенный человек, уверенно и аргументированно защищающий свою позицию и право на ее выбор,
– подчеркнула она.
В комментариях люди оставляют слова поддержки девушке и говорят:
- "Бабушка хочет спустить свой негатив";
- "Как жаль ребенка";
- "Была бы я рядом, то защитила бы ее";
- "Девочка – супер. Горжусь такой украинской молодежью. Бабушке бы походить немного вокруг дома, здоровее и добрее была бы";
- Дело не в возрасте, дело в ничем не оправданном тщеславии. Думаю, так всю жизнь так. А девочка – молодец. Ту звезду почтенного возраста можно привлечь к ответственности за унижение чести и достоинства, публичное оскорбление».
- "Судя по голосу, бабушка уже в годах… Только вот ума ее возраста не прибавилось".