Жителі столиці зацькували юнака, бо його велосипед буцімто їм заважав. Водійка тролейбуса вигнала хлопця з транспортного засобу.

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Історія отримала продовження

Як згодом стало відомо, герой ролика – 13-річний Тимофій. Після розголосу історії до юнака приїхав керівник одного з велосипедних рухів в Україні. Чоловік подарував хлопцю новенький велосипед.

"А з людьми – нехай еволюціонують", – сказав чоловік.

Тимофій розповів, що велосипед був не його, віз дядьку. Колеса були пробиті, а тягнути двоколісний важко, тож вирішив кілька зупинок проїхати транспортом.

Але вона (водійка – 24 канал) мені помахала, що "ні-ні". Я не зрозумів, підсів. Сказали покинути, бо подумав, що не знав правила. Потім зайшов, погуглив, що можна, якщо не забруднює одяг, або заплатити за проїзд,

– ділиться своєю версією підліток.

Водночас речник "Київпастрансу" заявив, що жодних причин застосовувати санкції до водійки не було. За його словами, вона діяла згідно з вимогами закону про правила перевезення велосипедистів.

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