Відповідне відео опублікували у місцевих телеграм-каналах. Відомо, що конфлікт відбувся у Деснянському районі столиці, передає 24 Канал.

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Пасажири загнобили підлітка

Пасажири тролейбуса накинулись на хлопця, який перевозив свій велосипед і буцімто заважав їм. Згодом до цькування долучилась і водійка тролейбуса.

Коли юнак намагався пояснити ситуацію, його заглушили крики невдоволених пасажирів. Хлопцю пояснили, що велосипед можна перевозити у громадському транспорті лише у зібраному вигляді і наказали покинути тролейбус.

Згодом за юнака заступився чоловік, однак його прохання припинити сварку закінчились невдачею. Конфлікт тривав кілька хвилин і хлопця таки змусили вийти з тролейбуса.

Сів на велосипед і погнав,

– крикнули услід пасажири.

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