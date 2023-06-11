Соответствующее видео было опубликовано в местных телеграмм-каналах. Известно, что конфликт произошел в Деснянском районе столицы, передает 24 Канал.

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Пассажиры загнобили подростка

Пассажиры троллейбуса набросились на парня, который перевозил свой велосипед и якобы мешал им. Впоследствии к травле присоединилась и водитель троллейбуса.

Когда молодой человек пытался объяснить ситуацию, его заглушили крики недовольных пассажиров. Молодому человеку объяснили, что велосипед можно перевозить в общественном транспорте только в собранном виде и приказали покинуть троллейбус.

Впоследствии за юношу вступился мужчина, однако его просьба прекратить ссору окончилась неудачей. Конфликт продолжался несколько минут и парня заставили выйти из троллейбуса.

Сел на велосипед и погнал,

– крикнули вслед пассажиры.

В киевском троллейбусе произошел конфликт: смотрите видео

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