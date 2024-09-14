Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Цей випадок трапився на Набережному шосе в українській столиці, інформує 24 Канал.

Цікаво У Києві під асфальт провалився автомобіль

Що відомо про інцидент із чоловіком на самокаті у Києві

На відео, яке нещодавно з'явилося в соціальних мережах, видно, як чоловік їхав на великій швидкості на електричному самокаті крайньою лівою смугою в одному лише шоломі, без жодного іншого спорядження. Інші водії обережно об'їжджали його, підкреслюючи потенційно небезпечну ситуацію на дорозі.

Хлопець на самокаті розігнався до 60 кілометрів на годину і рухається лівою смугою на Набережній,

– писали очевидці.

Чоловік у Києві гнав на електросамокаті по шосе 60 кілометрів на годину: дивіться відео

Варто наголосити, що подібна поведінка з боку чоловіка з електросамокатом є грубим порушенням правил дорожнього руху. Адже електросамокати, моноколеса та інші персональні засоби пересування в Україні законодавчо визнали транспортними засобами.

Це перший крок до зміни Правил дорожнього руху, щоб врегулювати використання такого транспорту, зокрема заборони руху індивідуального електротранспорту тротуарами.