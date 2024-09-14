Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Этот случай произошел на Набережном шоссе в украинской столице, информирует 24 Канал.

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Что известно об инциденте с мужчиной на самокате в Киеве

На видео, которое недавно появилось в социальных сетях, видно, как мужчина ехал на большой скорости на электрическом самокате крайней левой полосой в одном только шлеме, без всякого другого снаряжения. Другие водители осторожно объезжали его, подчеркивая потенциально опасную ситуацию на дороге.

Парень на самокате разогнался до 60 километров в час и движется по левой полосе на Набережной,

– писали очевидцы.

Мужчина в Киеве гнал на электросамокате по шоссе 60 километров в час: смотрите видео

Стоит отметить, что подобное поведение со стороны мужчины с электросамокатом является грубым нарушением правил дорожного движения. Ведь электросамокаты, моноколеса и другие персональные средства передвижения в Украине законодательно признали транспортными средствами.

Это первый шаг к изменению Правил дорожного движения, чтобы урегулировать использование такого транспорта, в частности запрета движения индивидуального электротранспорта тротуарами.