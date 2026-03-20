Про що йдеться в петиції про рух мотоциклів між смугами?

Автори просять ввести правила та врегулювати рух мотоциклів між смугами транспортного потоку. Нині через неоднозначність ПДР норм трактуються по різному. Це призводить до конфліктів між учасниками дорожнього руху й нерідко – до дорожньо-транспортних пригод. На цьому наголошують автори петиції № 41/009523-26еп.

Потреба викликана тим, що мотоцикли як учасники дорожнього руху – вразливіші. Затори часто призводять до пошкодження та додаткової безпеки для водіїв. Тому, якщо будуть правила, які регулюють їхній рух між смугами, то вдасться уникнути проблем і зокрема:

підвищиться безпека мотоциклістів;

зменшиться навантаження на дороги;

конфліктів між водіями має стати менше;

українські ПДР будуть більш узгоджені з міжнародною практикою.

Пропонується дозволити мотоциклам рух між смугами, якщо поток рухається зі швидкістю не більше 30 кілометрів за годину, а різниця швидкості з мотоциклом складає менше за 15 кілометрів на годину.

Важливо! Під "рухом між смугами" розуміється пересування між двома крайніми лівими смугами в одному напрямку, якщо на дорозі є три й більше смуги. Або ж між першою та другою смугами, коли їх усього дві в одному напрямку. Виняток – підготовка транспорту до повороту чи розвороту;

Водночас прописується можлива норма щодо заборони руху поруч із великогабаритним транспортом та обов'язок дотримуватися безпечної дистанції.

Автори наголошують, що в низці країн таке правило дорожнього руху вже діє – в штаті Каліфорнія (США), Франції, Великій Британії, Італії та Іспанії.

Суди під час розгляду справ про ДТП наразі не виділяють поняття пересування між смугами. Водночас винними визнають водіїв, які через непередбачуваність маневрів мототранспорту наїжджають на них, чи зіштовхуються в потоці. Чіткі правила дозволили б розв'язати проблему.

Наразі для уникнення заторів мотоциклістам дозволено рухатися смугами для громадського транспорту, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. На думку правоохоронців, ця норма підвищує рівень безпеки водіїв мопедів і мотоциклів у щільному трафіку. Вже тоді Правила почали інтегрувати до норм законодавства ЄС.