Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіло 24 Каналу, як отримати або обміняти посвідчення водія під час дії воєнного стану та які законодавчі норми регулюють ці процедури.

Як вперше отримати посвідчення водія?

Щоб отримати посвідчення водія вперше, треба пройти підготовку та скласти іспити в сервісному центрі МВС. Перелік потрібних документів можна знайти на офіційному сайті ГСЦ МВС.

Загалом процедура складається з кількох етапів:

вивчення правил дорожнього руху (в автошколі або самостійно);

складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС;

проходження практичного навчання в автошколі;

складання практичного іспиту.

Після успішного складання іспитів людина отримує посвідчення водія, яке вперше видається строком на два роки. Коли цей строк завершиться, водій може обміняти його на постійне посвідчення строком уже на 30 років.

Зверніть увагу! Якщо протягом двох років дії першого посвідчення водій вчинив більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час обміну документа потрібно повторно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Як обміняти або повернути водійське посвідчення?

Посвідчення водія підлягає обміну в таких випадках:

закінчився строк його дії;

документ втрачено або викрадено;

посвідчення пошкоджене;

змінилися персональні дані власника.

Під час дії воєнного стану процедура обміну або відновлення документа була спрощена. Зокрема, медична довідка для обміну посвідчення водія наразі не є обов’язковою.

Крім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №184, посвідчення водія, строк дії якого закінчився під час воєнного стану, вважається дійсним на території України на весь період його дії та ще протягом року після його завершення.

Чи можна отримати або обміняти посвідчення онлайн?

Так, частину послуг водії можуть отримати дистанційно. Подати заявку на обмін посвідчення водія або відновлення втраченого чи викраденого документа можна онлайн через Кабінет водія або застосунок Дія.

Для цього потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису та подати відповідну заявку. Після оформлення документ може бути виготовлений та доставлений Укрпоштою або Новою поштою.

Водночас у МВС наголосили, що отримати посвідчення водія вперше онлайн неможливо, адже складання теоретичного та практичного іспитів відбувається винятково особисто в сервісному центрі МВС.

Важливо! Сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності. Це означає, що отримати або обміняти посвідчення водія можна в будь-якому зручному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Попри війну, алгоритм отримання посвідчення водія залишається чітко врегульованим законодавством. Усі процедури спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху та підтвердження належних навичок керування транспортними засобами,

– кажуть у міністерстві.

Там наголошують, що сервісні центри МВС продовжують працювати, щоб громадяни могли своєчасно отримувати потрібні документи та користуватися державними послугами навіть у складних умовах воєнного часу.

Окрім того, консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати телефоном (044) 290-19-88.

