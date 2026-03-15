Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказало 24 Каналу, как получить или обменять водительское удостоверение во время действия военного положения и какие законодательные нормы регулируют эти процедуры.

Как впервые получить водительское удостоверение?

Чтобы получить водительское удостоверение впервые, необходимо пройти подготовку и сдать экзамены в сервисном центре МВД. Перечень необходимых документов можно найти на официальном сайте ГСЦ МВД.

В целом процедура состоит из нескольких этапов:

изучение правил дорожного движения (в автошколе или путем самоподготовки);

сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД;

прохождение практического обучения в автошколе;

сдача практического экзамена.

После успешной сдачи экзаменов получают водительское удостоверение, которое впервые выдается сроком на 2 года. Когда этот срок завершится, водитель может обменять его на постоянное удостоверение сроком уже на 30 лет.

Обратите внимание! Если в течение 2 лет действия первого удостоверения водитель получил более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, при обмене документа необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Как обменять или вернуть водительское удостоверение?

Водительское удостоверение подлежит обмену в таких случаях:

истек срок его действия;

документ утерян или похищен;

удостоверение повреждено;

изменились персональные данные владельца.

Во время действия военного положения процедура обмена или восстановления документа была упрощена. В частности, медицинская справка для обмена водительского удостоверения пока не обязательна.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №184, водительское удостоверение, срок действия которого закончился во время военного положения, считается действительным на территории Украины на весь период его действия и еще в течение года после его завершения.

Можно ли получить или обменять удостоверение онлайн?

Да, часть услуг водители могут получить дистанционно. Подать заявку на обмен водительского удостоверения или восстановление утеряннного или похищенного документа можно онлайн через Кабинет водителя или приложение Дия.

Для этого нужно авторизоваться с помощью электронной подписи, BankID или Дия.Подпись и подать соответствующую заявку. После оформления документ может быть изготовлен и доставлен Укрпочтой или Новой почтой.

В то же время в МВД отметили, что получить водительское удостоверение впервые онлайн невозможно, ведь сдача теоретического и практического экзаменов происходит исключительно лично в сервисном центре МВД.

Важно! Сервисные центры МВД работают по принципу экстерриториальности. Это означает, что получить или обменять водительское удостоверение можно в любом удобном сервисном центре МВД, независимо от места регистрации или проживания.

Несмотря на войну, алгоритм получения водительского удостоверения остается четко урегулированным законодательством. Все процедуры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и подтверждение надлежащих навыков управления транспортными средствами,

– говорят в министерстве.

Там отмечают, что сервисные центры МВД продолжают работать, чтобы граждане могли своевременно получать необходимые документы и пользоваться государственными услугами даже в сложных условиях военного времени.

Кроме того, консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88.

