Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" объяснило 24 Каналу, можно ли вывозить детей из Украины за границу во время военного положения, кто это может делать, какие есть требования и какие документы нужны.
Как оформить разрешение на выезд ребенка за границу?
До 16 лет дети могут путешествовать только в сопровождении взрослых. После достижения этого возраста они имеют право на самостоятельный выезд из Украины без каких-либо сопроводительных документов, кроме загранпаспорта.
Важно ознакомиться и учитывать условия въезда страны, в которую въезжают граждане Украины после пересечения украинской границы,
– объяснили в МВД.
Чтобы ребенок мог пересечь границу на выезд из Украины, нужен один из следующих документов:
загранпаспорт ребенка;
дипломатический или служебный паспорт;
проездной документ ребенка (если он еще действует);
данные ребенка, внесены в загранпаспорт одного из родителей, или свидетельство о рождении ребенка (эти нормы действуют только во время военного положения).
Нужно ли нотариальное согласие второго родителя?
Да. В Министерстве внутренних дел отметили, что если ребенок до 16 лет выезжает с одним из родителей, нужно предоставить нотариальное согласие второго родителя с указанием страны и срока поездки.
Без такого согласия можно ехать только в особых случаях.
Когда согласие второго родителя не требуется:
если один из родителей иностранец или лицо без гражданства.
если есть запись в паспорте о выезде на постоянное проживание за границу.
если есть документы о смерти, лишение родительских прав или пропажа без вести второго родителя.
если есть решение суда о разрешении на выезд без согласия.
если мать – одинокая (подтверждается справкой из ЗАГСа).
если есть справка о задолженности по уплате алиментов более 4 месяцев.
если ребенок имеет инвалидность или серьезное заболевание (при условии соответствующих документов).
А что, если ребенок едет с другим лицом?
В МВД объяснили – если ребенка сопровождает не отец или мать, нужно нотариальное согласие обоих родителей на выезд с указанием сопровождающего лица. Кроме того, надо указать страну и срок поездки.
Все документы должны быть действующими и правильно оформленными.
Какие особенности вывоза детей за границу во время действия военного положения?
В Министерстве внутренних дел отметили, что выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, может осуществляться в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима.
А также в сопровождении других лиц, которые должны быть уполномочены одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства.
Нотариально заверенное согласие второго родителя в этом случае не требуется.