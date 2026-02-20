Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" объяснило 24 Каналу, можно ли вывозить детей из Украины за границу во время военного положения, кто это может делать, какие есть требования и какие документы нужны.

Интересно Это не просто угроза: за что действительно могут лишить родительских прав

Как оформить разрешение на выезд ребенка за границу?

До 16 лет дети могут путешествовать только в сопровождении взрослых. После достижения этого возраста они имеют право на самостоятельный выезд из Украины без каких-либо сопроводительных документов, кроме загранпаспорта.

Важно ознакомиться и учитывать условия въезда страны, в которую въезжают граждане Украины после пересечения украинской границы,

– объяснили в МВД.

Чтобы ребенок мог пересечь границу на выезд из Украины, нужен один из следующих документов:

загранпаспорт ребенка;

дипломатический или служебный паспорт;

проездной документ ребенка (если он еще действует);

данные ребенка, внесены в загранпаспорт одного из родителей, или свидетельство о рождении ребенка (эти нормы действуют только во время военного положения).

Нужно ли нотариальное согласие второго родителя?

Да. В Министерстве внутренних дел отметили, что если ребенок до 16 лет выезжает с одним из родителей, нужно предоставить нотариальное согласие второго родителя с указанием страны и срока поездки.

Без такого согласия можно ехать только в особых случаях.

Когда согласие второго родителя не требуется:

если один из родителей иностранец или лицо без гражданства.

если есть запись в паспорте о выезде на постоянное проживание за границу.

если есть документы о смерти, лишение родительских прав или пропажа без вести второго родителя.

если есть решение суда о разрешении на выезд без согласия.

если мать – одинокая (подтверждается справкой из ЗАГСа).

если есть справка о задолженности по уплате алиментов более 4 месяцев.

если ребенок имеет инвалидность или серьезное заболевание (при условии соответствующих документов).

Обратите внимание! Если у вас возникли вопросы относительно действующего законодательства или работы Министерства внутренних дел Украины, вы можете оставить их в комментариях под этой новостью. Впоследствии мы опубликуем ответ на сайте.

А что, если ребенок едет с другим лицом?

В МВД объяснили – если ребенка сопровождает не отец или мать, нужно нотариальное согласие обоих родителей на выезд с указанием сопровождающего лица. Кроме того, надо указать страну и срок поездки.

Все документы должны быть действующими и правильно оформленными.

Какие особенности вывоза детей за границу во время действия военного положения?

В Министерстве внутренних дел отметили, что выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, может осуществляться в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима.

А также в сопровождении других лиц, которые должны быть уполномочены одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства.

Нотариально заверенное согласие второго родителя в этом случае не требуется.