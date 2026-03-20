О чем говорится в петиции о движении мотоциклов между полосами?

Авторы просят ввести правила и урегулировать движение мотоциклов между полосами транспортного потока. Сейчас из-за неоднозначности ПДД норм трактуются по-разному. Это приводит к конфликтам между участниками дорожного движения и нередко – к дорожно-транспортным происшествиям. Это подчеркивают авторы петиции № 41/009523-26еп.

Потребность вызвана тем, что мотоциклы как участники дорожного движения – уязвимы. Пробки часто приводят к повреждению и дополнительной безопасности для водителей. Поэтому, если будут правила, которые регулируют их движение между полосами, то удастся избежать проблем и в частности:

повысится безопасность мотоциклистов;

уменьшится нагрузка на дороги;

конфликтов между водителями должно стать меньше;

украинские ПДД будут более согласованы с международной практикой.

Предлагается разрешить мотоциклам движение между полосами, если поток движется со скоростью не более 30 километров в час, а разница скорости с мотоциклом составляет менее 15 километров в час.

Важно! Под "движением между полосами" понимается передвижение между двумя крайними левыми полосами в одном направлении, если на дороге есть три и более полосы. Или же между первой и второй полосами, когда их всего две в одном направлении. Исключение – подготовка транспорта к повороту или развороту;

В то же время прописывается возможная норма о запрете движения рядом с крупногабаритным транспортом и обязанность соблюдать безопасную дистанцию.

Авторы отмечают, что в ряде стран такое правило дорожного движения уже действует – в штате Калифорния (США), Франции, Великобритании, Италии и Испании.

Суды при рассмотрении дел о ДТП пока не выделяют понятие передвижения между полосами. В то же время виновными признают водителей, которые из-за непредсказуемости маневров мототранспорта наезжают на них, или сталкиваются в потоке. Четкие правила позволили бы решить проблему.

Сейчас во избежание пробок мотоциклистам разрешено двигаться по полосам для общественного транспорта, сообщили в Министерстве внутренних дел. По мнению правоохранителей, эта норма повышает уровень безопасности водителей мопедов и мотоциклов в плотном трафике. Уже тогда Правила начали интегрировать с нормами законодательства ЕС.