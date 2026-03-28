Як пояснив народний депутат Володимир Крейденко, нинішня система покарання малоефективна: водії можуть багаторазово перевищувати швидкість, сплачувати штрафи й далі порушувати правила. Про це пише "РБК-Україна".
Що таке система штрафних балів для водіїв?
Саме тому в Україні хочуть перейти до іншої моделі. Вона передбачає наступне:
- за кожне порушення правил дорожнього руху водієві нараховуватимуть певну кількість балів – їхня кількість залежатиме від серйозності порушення. Наприклад, за незначні порушення буде менше балів, за грубі – більше;
- якщо водій за рік набере критичну кількість (орієнтовно близько 15 балів), його можуть позбавити водійського посвідчення;
- після цього водієві доведеться заново проходити навчання і складати іспити, щоб повернути права.
Подібна практика вже діє в низці країн, зокрема в Німеччині, Франції, США та Польщі.
За словами депутата, система штрафних балів допоможе зменшити кількість порушень.
Очікується, що відповідний законопроєкт можуть ухвалити вже цього року.
