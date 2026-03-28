Як пояснив народний депутат Володимир Крейденко, нинішня система покарання малоефективна: водії можуть багаторазово перевищувати швидкість, сплачувати штрафи й далі порушувати правила. Про це пише "РБК-Україна".

Що таке система штрафних балів для водіїв?

Саме тому в Україні хочуть перейти до іншої моделі. Вона передбачає наступне:

  • за кожне порушення правил дорожнього руху водієві нараховуватимуть певну кількість балів – їхня кількість залежатиме від серйозності порушення. Наприклад, за незначні порушення буде менше балів, за грубі – більше;
  • якщо водій за рік набере критичну кількість (орієнтовно близько 15 балів), його можуть позбавити водійського посвідчення;
  • після цього водієві доведеться заново проходити навчання і складати іспити, щоб повернути права.

Подібна практика вже діє в низці країн, зокрема в Німеччині, Франції, США та Польщі.

За словами депутата, система штрафних балів допоможе зменшити кількість порушень.

Очікується, що відповідний законопроєкт можуть ухвалити вже цього року.

Транспорт Україні: останні новини

  • В Україні планують реформу таксі, що пропонує новий статус для водіїв – автомобільний самозайнятий перевізник. Законопроєкт передбачає простий вхід на ринок, а ліцензії замінять персональними електронними сертифікатами.

  • В Україні почнуть працювати нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Камери будуть встановлені у великих містах, на міжміських трасах.

  • В Україні хочуть змінити систему пільгового проїзду в транспорті. Усі пасажири платитимуть за проїзд; пільгові посвідчення в транспорті більше не діятимуть. Пільговикам (пенсіонерам, ветеранам тощо) держава даватиме гроші на проїзд. Уі кошти надходитимуть на спеціальну банківську картку – нею потрібно буде оплачувати поїздки через валідатор.