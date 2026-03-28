Коли потрібно вклеювати фото у паспорт?
Йдеться передусім про паспорти старого зразка, тобто документи у формі "книжечки" 1994 року, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Європа закриває двері: де у 2026 році найважче отримати громадянство
Формально такі документи є безстроковими, але власникам таких "книжечок" необхідно два рази обов'язково вклеїти нову фотографію
після досягнення 25 років;
після досягнення 45 років.
На цю процедуру закон визначає 30 днів від дати народження. Якщо цього не зробити, документ вважається недійсним.
Які штрафи за прострочений паспорт?
Відповідальність за прострочений паспорт передбачена статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але вона доволі м’яка:
- за перше порушення – лише попередження;
- за повторне протягом року – штраф від 17 до 51 гривні.
Проте головна проблема від недійсного документа полягає насправді не у штрафах. Якщо паспорт втрачає чинність через відсутність фото, у його власника може виникнути низка труднощів у повсякденному житті.
Часто у такому випадку людина не може:
- відкрити банківський рахунок чи отримати картку;
- оформити кредит або купівлю в розстрочку;
- скористатися послугами нотаріуса;
- зареєструвати або розірвати шлюб;
- отримати соціальні виплати, пенсію чи допомогу.
Що змінилося під час війни?
Державна міграційна служба зазначає, що під час дії війни діють послаблення. Тобто якщо не вклеювати фото у визначені строки під час воєнного стану та ще протягом 30 днів після його завершення, статус документа не зміниться.
Це правило прописане у постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану".
Воно означає, що:
- паспорт-книжечка залишається дійсним навіть без оновленого фото;
- штрафи фактично не застосовуються.
Однак після завершення воєнного стану додаткового місяця вимоги повернуться, і фото все одно необхідно буде вклеїти. Альтернативою може стати ID-картка, яка не потребує вклеювання фото.
Зауважте! В реальності власники прострочених паспортів стикаються з труднощами і під час війни. Наприклад, траплялися випадки, коли банки не хотіли видавати клієнту нову картку без вклеєного фото після досягнення 45 років.
Як отримати перший паспорт?
Перший паспорт громадянина України можна оформити через територіальні підрозділи Державної міграційної служби, у Центрах надання адміністративних послуг або в сервісних центрах державного підприємства "Документ". Після подання заяви стандартний строк виготовлення документа зазвичай становить до 20 робочих днів.
Процедура оформлення регулюється постановою Кабінету Міністрів №30. Відповідно до чинних правил, перший паспорт видається у форматі ID-картки – сучасного документа з безконтактним електронним носієм, у якому зберігаються основні персональні дані власника.
Для отримання паспорта необхідно підготувати базовий пакет документів. Як правило, це свідоцтво про народження, документи батьків, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також підтвердження місця проживання.