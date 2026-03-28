Коли потрібно вклеювати фото у паспорт?

Йдеться передусім про паспорти старого зразка, тобто документи у формі "книжечки" 1994 року, розповідає 24 Канал.

Формально такі документи є безстроковими, але власникам таких "книжечок" необхідно два рази обов'язково вклеїти нову фотографію

після досягнення 25 років;

після досягнення 45 років.

На цю процедуру закон визначає 30 днів від дати народження. Якщо цього не зробити, документ вважається недійсним.

Які штрафи за прострочений паспорт?

Відповідальність за прострочений паспорт передбачена статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але вона доволі м’яка:

за перше порушення – лише попередження;

за повторне протягом року – штраф від 17 до 51 гривні.

Проте головна проблема від недійсного документа полягає насправді не у штрафах. Якщо паспорт втрачає чинність через відсутність фото, у його власника може виникнути низка труднощів у повсякденному житті.

Часто у такому випадку людина не може:

відкрити банківський рахунок чи отримати картку;

оформити кредит або купівлю в розстрочку;

скористатися послугами нотаріуса;

зареєструвати або розірвати шлюб;

отримати соціальні виплати, пенсію чи допомогу.

Що змінилося під час війни?

Державна міграційна служба зазначає, що під час дії війни діють послаблення. Тобто якщо не вклеювати фото у визначені строки під час воєнного стану та ще протягом 30 днів після його завершення, статус документа не зміниться.

Це правило прописане у постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану".

Воно означає, що:

паспорт-книжечка залишається дійсним навіть без оновленого фото;

штрафи фактично не застосовуються.

Однак після завершення воєнного стану додаткового місяця вимоги повернуться, і фото все одно необхідно буде вклеїти. Альтернативою може стати ID-картка, яка не потребує вклеювання фото.

Зауважте! В реальності власники прострочених паспортів стикаються з труднощами і під час війни. Наприклад, траплялися випадки, коли банки не хотіли видавати клієнту нову картку без вклеєного фото після досягнення 45 років.

