Коли оформлюється перший паспорт в Україні?

Відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", обов’язок отримати паспорт громадянина України виникає після досягнення 14-річного віку.

Для громадян, які отримують паспорт уперше у 14 років, адміністративна послуга в державних органах є безкоштовною. Водночас у сервісних центрах ДП "Документ" може передбачатися додаткова оплата за сервісні послуги.

Як оформити перший паспорт?

Оформити перший паспорт можна через територіальні підрозділи Державної міграційної служби, Центри надання адміністративних послуг або сервісні центри державного підприємства "Документ".

Зауважте! Стандартний строк виготовлення документа становить до 20 робочих днів після подання заяви.

Порядок оформлення документа додатково визначений постановою Кабінету Міністрів №30. Згідно з ними, перший паспорт оформлюється у формі ID-картки з безконтактним електронним носієм, який містить основні персональні дані власника.

Які документи треба до паспорту?

Для оформлення першого паспорта зазвичай потрібно подати свідоцтво про народження, документи батьків, ідентифікаційний код (за наявності) та документи про місце проживання.

Важливо! У деяких випадках можуть знадобитися додаткові підтверджуючі документи залежно від життєвої ситуації заявника.

Відмовити у видачі паспорта можуть, якщо особа не досягла встановленого віку, не має громадянства України, подала неповний пакет документів або якщо надані дані не підтверджуються державними реєстрами.

