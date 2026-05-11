Чи потрібно змінювати свідоцтво про народження зразка СРСР?

Свідоцтва про народження, які були видані в СРСР дійсно відрізняються від сучасних. Але вони мають таку ж законну силу. Поширена в мережі інформація про нібито обов’язкову заміну свідоцтв про народження для всіх осіб, народжених до 1991 року, не відповідає дійсності. Про це в коментарі 24 Каналу сказала адвокат Валентина Литвин.

За словами експертки, згідно з чинним законодавством загального обов’язку змінювати свідоцтва про народження чи інші документи лише через те, що вони були видані до проголошення Незалежності України або за часів СРСР немає. А отже поширена інформація – неправдива.

Валентина Литвин Адвокат Свідоцтва про народження радянського зразка залишаються чинними документами, якщо: документ не пошкоджений; текст, печатки та реквізити читаються; у ньому немає істотних помилок або розбіжностей у даних.

Тому на практиці повторно отримувати свідоцтво про народження потрібно лише у випадку втрати або пошкодження документа, використання за кордоном, адже на деякі свідоцтва неможливо поставити апостиль. Також змінювати документи варто, якщо в ньому є помилки чи невідповідності в актовому записі.

Тобто українцям, які мають старі свідоцтва про народження радянського зразка, не потрібно терміново звертатися до ДРАЦС.

Зазначимо! У деяких випадках проблеми виникають під час оформлення документів для виїзду за кордон або отримання іноземних послуг. У випадку, коли просять свідоцтво про народження радянський зразок документа часто не підходить для проставлення апостиля (спеціального штампа, який підтверджує юридичну чинність документа за межами України).

Питання про нібито обов’язкову заміну радянських свідоцтв про народження знову порушувалося в різних спільнотах. У повідомленнях стверджували, що документи, видані до 1991 року, буцімто втратять чинність, ніхто не робив таких заяв офіційно.

Як за потреби можна оформити свідоцтво про народження?

На порталі Дія пояснили, що заявку про зміну або видачу свідоцтва про народження можна оформити просто на сайті чи офлайн у відділах Державної реєстрації актів цивільного стану. Для отримання онлайн-послуги треба зареєструватися на сайті й заповнити форму для повторного отримання свідоцтва. Готовий документ можна отримати на Укрпошті або замовити кур'єром. Заява в такому випадку підписується електронним підписом або Дія.Підписом.

Інший варіант – це особисте звернення до найближчого відділу ДРАЦС. Там також потрібно написати заяву про заміну свідоцтва про народження.

За кордоном документ можна оформити у дипломатичних представництвах та консульських установах чи скористатися можливістю подання заяви через Міністерство закордонних справ України.

Така послуга в будь-якому випадку коштує 51 копійку. ДРАЦС розглядає заявку та робить документ протягом трьох робочих днів. Після цього новеньке свідоцтво про народження буде на руках у людини.

Як можна відновити втрачені документи?

У разі втрати, пошкодження або крадіжки свідоцтва про народження, шлюб чи смерть українці можуть отримати дублікат необхідного документа. Право подати заявку мають громадяни, щодо яких складено актовий запис, їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші уповноважені особи. Для оформлення дубліката потрібно подати заяву та документ, що посвідчує особу.

Новонароджену дитину батьки повинні зареєструвати протягом одного місяця. Для цього варто звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС чи скористатися комплексною послугою "єМалятко" в застосунку Дія. При чому це можна зробити навіть без фізичної присутності обох батьків.