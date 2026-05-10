Як перевірити, чи є в людини арештоване майно?

Щоб не виникало несподіваних ситуацій, варто одразу перевіряти, чи є арешт на майні людини. Тоді, у випадку його наявності, першочергово варто визначити, хто його наклав та на якій підставі. Ці нюанси пояснили в Міністерстві юстиції України.

Експерти зазначають, що перевірити наявність арештів найпростіше – через додаток Дія. Там є спеціальний розділ "Виконавчі провадження". Крім того, через портал людина може замовити інформацію щодо свого майна, наявну в Реєстрі нерухомості.

Ще один шлях – це перевірка можливих виконавчих проваджень у Єдиному реєстрі боржників та Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Арешт майна накладають державні або приватні виконавці після відкриття провадження на підставі рішення суду чи іншого виконавчого документа.

Що робити, коли арешт за виконавчим провадженням вже є?

Якщо людина з'ясувала, що проти неї є виконавче провадження та їй відомий його номер, то варто намагатися врегулювати питання з державним виконавцем органу державної виконавчої служби. Можливо під час розмови вдасться скасувати арешт.

Важливо пам'ятати, що Закон України "Про виконавче провадження" дозволяє виконавцю накладати арешт на майно у той же час, коли винесли постанову. Через такі дії виконавець може здійснити примусове стягнення для реального виконання рішення щодо погашення боргу.

Проте людина в такому випадку може просити про закриття провадження й таким чином скасувати арешт майна. Це можливо зробити за допомогою повної сплати боргу за виконавчим документом; отримання рішення про скасування заходів забезпечення позову. Також з виконавцем домовляються про погашення заборгованості зі сплати періодичних платежів.

Якщо в боржника є обґрунтовані докази, які можуть стати підставою для припинення обтяження, то арешт у більшості випадків знімається. Якщо є спірні питання, то краще звернутися до суду.

Саме виконавець наділений повноваженнями щодо припинення обтяжень у випадках, передбачених законодавством,

– пояснили фахівці Мін'юсту.

Варто пам'ятати! Арешт через виконавче провадження можуть накласти не лише на квартиру чи автомобіль, а й на банківські рахунки, зарплату, корпоративні права або інше майно боржника.

Які є підстави для скасування виконавчого провадження?

У Юридичній компанії "BEST" пояснили, що скасувати виконавче провадження можна лише коли для цього є законні підстави. Визначено такі випадки:

скасування рішення про провадження через суд;

повна чи часткова виплата боргу;

відкликання виконавчого документа кредитором;

порушення процедури відкриття провадження.

На практиці зняття арешту може відбутися за кілька днів після сплати боргу, оскільки банки та реєстри потребують часу для оновлення інформації.

В окремих випадках арешт можуть накласти помилково. Це стається через банальний збіг персональних даних або старе незакрите виконавче провадження. Тоді людина має право вимагати виправлення даних та оскаржувати дії виконавця.

Як законодавство в Україні регулює виконавчі провадження?

Адвокатка Ксенія Медведева в коментарі 24 Каналу пояснила, що в базах містяться дані про людей, щодо яких відкриті виконавчі провадження через несплату штрафів, кредитів, аліментів або інших боргів. Потрапляння до реєстру може призвести до арешту рахунків, майна та інших обмежень.

Нещодавно народні депутати ухвалили законопроєкт, який має змінити систему виконавчого провадження. Автори ініціативи пропонують цифровізувати окремі процеси, розширити повноваження приватних виконавців та покращити взаємодію з банками й державними реєстрами. Очікується, що це дозволить швидше виконувати судові рішення та ефективніше стягувати борги.