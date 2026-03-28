Когда нужно вклеивать фото в паспорт?

Речь идет прежде всего о паспортах старого образца, то есть документы в форме "книжечки" 1994 года, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Европа закрывает двери: где в 2026 году труднее всего получить гражданство

Формально такие документы являются бессрочными, но владельцам таких "книжечек" необходимо два раза обязательно вклеить новую фотографию

по достижении 25 лет;

по достижении 45 лет.

На эту процедуру закон определяет 30 дней от даты рождения. Если этого не сделать, документ считается недействительным.

Какие штрафы за просроченный паспорт?

Ответственность за просроченный паспорт предусмотрена статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Но она довольно мягкая:

за первое нарушение – только предупреждение;

за повторное в течение года – штраф от 17 до 51 гривны.

Однако главная проблема от недействительного документа заключается на самом деле не в штрафах. Если паспорт теряет силу из-за отсутствия фото, у его владельца может возникнуть ряд трудностей в повседневной жизни.

Часто в таком случае человек не может:

открыть банковский счет или получить карточку;

оформить кредит или покупку в рассрочку;

воспользоваться услугами нотариуса;

зарегистрировать или расторгнуть брак;

получить социальные выплаты, пенсию или пособие.

Что изменилось во время войны?

Государственная миграционная служба отмечает, что во время действия войны действуют послабления. То есть если не вклеивать фото в определенные сроки во время военного положения и еще в течение 30 дней после его завершения, статус документа не изменится.

Это правило прописано в постановлении Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 года № 1202 "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения".

Оно означает, что:

паспорт-книжечка остается действительным даже без обновленного фото;

штрафы фактически не применяются.

Однако после завершения военного положения дополнительного месяца требования вернутся, и фото все равно необходимо будет вклеить. Альтернативой может стать ID-карта, которая не требует вклеивания фото.

Заметьте! В реальности владельцы просроченных паспортов сталкиваются с трудностями и во время войны. Например, были случаи, когда банки не хотели выдавать клиенту новую карточку без вклеенного фото по достижении 45 лет.

Как получить первый паспорт?