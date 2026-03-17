По данным Visit Ukraine, в 2026 году некоторые страны Европы остаются особенно сложными для натурализации.
Смотрите также Вдвое больше, чем женщин: сколько украинских мужчин въехали в Германию за год
В каких странах Европы труднее всего получить гражданство?
- Швеция
Ранее Швеция отличалась сравнительно лояльной системой натурализации, но с 2026 года правила станут более строгими.
- Продолжительность проживания: сейчас 5 лет, с планами увеличить до 8 лет.
- Языковой уровень: обязательный тест на уровне B1, который проверяет как устное, так и письменное владение шведским.
- Финансовые требования: стабильный доход около 20 000 крон в месяц.
- Срок рассмотрения заявления: до 47 месяцев.
- Стоимость подачи: сейчас около 120 евро, планируется повышение до 250 евро.
- Двойное гражданство: разрешено.
В Швеции новые правила повышают требования к языковой подготовке и доводят до более длительного времени ожидания решения, что делает процесс более сложным, чем раньше.
- Германия
Германия реформировала законодательство о гражданстве в 2024 году, сократив срок натурализации, но процесс все еще остается бюрократически сложным.
- Продолжительность проживания: 5 лет.
- Язык: уровень B1 немецкого, подтвержденный сертификатом.
- Дополнительные требования: сдача теста о законодательстве, жизни в стране и знание истории.
- Финансовая стабильность: подтверждение доходов, чтобы доказать, что кандидат способен самостоятельно себя обеспечивать.
- Стоимость: около 255 евро.
- Двойное гражданство: разрешено после реформы.
Немецкая процедура требует от мигрантов не только знания языка, но и активного понимания законов и культуры страны. Бюрократические формальности делают процесс длительным даже после сокращения минимального срока проживания.
- Франция
Франция известна высокими языковыми и интеграционными требованиями, а также строгой проверкой финансовой стабильности.
- Проживание: минимум 5 лет (для выпускников французских университетов – 2 года).
- Язык: уровень B2, что требует уверенного владения устным и письменным французским языком.
- Экзамены: тест на интеграцию и знание общества, включая культурные нормы и права человека.
- Финансовая проверка: нужно подтвердить стабильный доход.
- Стоимость: 255 евро.
- Двойное гражданство: разрешено.
Во Франции акцент делается не только на продолжительности проживания, но и на реальном уровне интеграции в общество. Кандидаты должны показать знание языка и способность полноценно участвовать в жизни страны.
- Испания
Испания имеет одну из самых длинных процедур натурализации в Европе, что делает получение паспорта настоящим испытанием.
- Проживание: 10 лет.
- Язык: базовый уровень A2.
- Экзамены: знание культуры и государственного устройства.
- Присяга: после одобрения необходимо принести присягу королю Испании.
- Стоимость: около 104 евро.
- Двойное гражданство: разрешено только для граждан определенных стран.
Длительные сроки проживания и обязательная присяга делают процесс испанской натурализации долгим и формальным, даже если языковые требования не очень высокие.
- Италия
Италия отличается сложной бюрократией и длительным рассмотрением заявлений.
- Проживание: 10 лет (для граждан ЕС – 4 года).
- Язык: уровень B1.
- Финансовая стабильность: подтверждение стабильного дохода.
- Срок рассмотрения: 24 – 36 месяцев.
- Стоимость: около 250 евро.
- Двойное гражданство: разрешено.
Получение гражданства в Италии требует терпения и внимания к документам, а также достаточного знания языка.
- Австрия
Австрийская система считается одной из самых строгих в Европе.
- Проживание: 10 лет, из которых 5 лет – постоянное проживание.
- Язык: уровень B1 немецкого.
- Экзамены: тест на гражданство и интеграцию.
- Финансовая стабильность: необходимо подтвердить самостоятельность.
- Стоимость: более 1 300 евро.
- Двойное гражданство: обычно не разрешено.
Строгие условия делают австрийскую натурализацию сложной даже для людей, которые долго живут и работают в стране.
- Дания
Дания устанавливает одни из самых жестких требований к натурализации в Европе.
- Проживание: около 9 лет.
- Язык: уровень B2.
- Экзамены: сложный тест на гражданство и знание датской культуры.
- Церемония: обязательное рукопожатие с государственным чиновником при получении паспорта.
- Стоимость: около 800 евро.
- Двойное гражданство: разрешено.
Дания требует от кандидата активного участия в жизни общества и высокого уровня владения языком.
- Швейцария
Процесс натурализации в Швейцарии многоуровневый: решение принимают федеральная власть, кантон и местная община.
- Проживание: 10 лет.
- Язык: уровень A2 письменно, B1 устно.
- Интеграция: активное участие в местной жизни является обязательным.
- Стоимость: от 90 евро + местные сборы.
- Двойное гражданство: разрешено.
В Швейцарии важно не только знать язык, но и демонстрировать активную интеграцию в местное сообщество.
- Норвегия
После разрешения на двойное гражданство количество заявлений на натурализацию в Норвегии возросло.
- Проживание: 5 – 8 лет.
- Язык: уровень B1.
- Экзамены: знание общества и культуры.
- Стоимость: около 555 евро.
- Двойное гражданство: разрешено.
Норвегия сочетает проверку знаний и требования к времени проживания в стране, что делает процесс относительно сложным, но достижимым для интегрированных мигрантов.
Интересно! Как отмечает NomeFy, одной из главных стран, где проще всего попасть в ЕС и через несколько лет подать на гражданство, считают Португалию.
В июле президент Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Украинский лидер сказал, что приоритетными являются те страны, в которых проживает много украинцев, а также те, которые активно поддерживают Украину во время российской агрессии.