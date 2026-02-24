Хто і як оплачуватиме проїзд за новим законом?

Про те, як змінять систему безоплатного проїзду, йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Новий законопроєкт передбачає скасування наявних пільг на безкоштовний проїзд і створення нової системи. Інакшими словами – їздити в громадському транспорті безкоштовно можна буде, але за новими правилами та іншим механізмом їх реалізації.

Втілення ідей нового закону:

пенсійні та ветеранські посвідчення не є підставою для безоплатного проїзду;

проїзд оплачує кожний пасажир, незалежно від того, чи він пільговик;

жодні пільгові документи не діятимуть у транспорті.

Водночас усі пільгові категорії (пенсіонери, ветерани та інші) зможуть окремо отримувати гроші від держави на проїзд.

Зауважте! Для реалізації створять окрему банківську картку.

Такий механізм передбачає:

перерахування коштів з державного або місцевого бюджету;

використання спеціальної картки для оплати проїзду через валідатор;

однаковий порядок оплати для всіх пасажирів.

Тобто оплачувати проїзд у транспорті необхідно кожному пасажиру. Однак хтось це робитиме за власні кошти, а пільговики зберігають своє законне право не платити, хоча в іншій формі. Тепер вони розраховуватимуться за проїзд, але грошима держави.

Які особливості законопроєкту про пільгову оплату проїзду?

Планується, що новий процес оплати стане ефективним для влади, пільговиків та перевізників одночасно. Адже кожен тут зможе отримати свої переваги.

Наприклад, для пільговиків – це поїздки без скандалів чи конфліктів, коли треба доводити своє право на безкоштовний проїзд.

Перевізникам ініціатива теж допоможе. Зокрема водіям не потрібно буде контролювати кожного пасажира та його оплату за проїзд.

А от влада рахуватиме реальну кількість пільговиків, частоту користування транспортом і витрати бюджету на ці потреби. Передбачається, що так вдасться краще планувати бюджет на майбутнє.

Важливо! Якщо місцева влада матиме обмежені ресурси – обсяг компенсацій може бути меншим.

Зокрема фінансування пільг поділять за категоріями:

для ветеранів – кошти надаватимуть із держбюджету за погодженням із профільним міністерством;

для інших категорій пільговиків – фінансування з бюджету місцевої влади;

окремі специфічні пільги – гроші з відповідних державних структур.

Що потрібно знати про безкоштовний проїзд?

Варто враховувати, що всі пільги дійсні лише в громадських видах транспорту. Тобто безоплатно можна користуватись:

трамваями;

тролейбусами;

міськими автобусами;

приміськими електричками.

Однак, РадіоТрек повідомляє, що проїзд в маршрутках теж може бути безкоштовним. Умови визначаються органами місцевої влади.

Зверніть увагу! В різних областях/містах – умови будуть різними, відповідно до рішення органів самоврядування.

Саме так встановлюють кількість пільгових місць на маршруті та навіть певні години, коли ними можна скористатись.

Окрім того, інколи водії маршруток йдуть на поступки й за власним бажанням можуть безкоштовно відвезти навіть "зайвого" пільговика. Тож, усе індивідуально.

Що треба знати про пільги у 2026 році?

Передусім зміни 2026 року торкнуться тих, хто отримує пільги на комуналку. Важливо, щоб середньомісячний дохід родини на одну особу не перевищував 4 660 гривень. Інакше – позбавлять пільги.

Водночас для деяких категорій пенсіонерів передбачена компенсація за комунальні послуги у 100%. І це не тимчасова, а постійна можливість відшкодувань.