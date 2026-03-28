Как пояснил народный депутат Владимир Крейденко, нынешняя система наказания малоэффективна: водители могут многократно превышать скорость, платить штрафы и дальше нарушать правила. Об этом пишет "РБК-Украина".
Что такое система штрафных баллов для водителей?
Именно поэтому в Украине хотят перейти к другой модели. Она предусматривает следующее:
- за каждое нарушение правил дорожного движения водителю будут начислять определенное количество баллов – их количество будет зависеть от серьезности нарушения. Например, за незначительные нарушения будет меньше баллов, за грубые – больше;
- если водитель за год наберет критическое количество (ориентировочно около 15 баллов), его могут лишить водительского удостоверения;
- после этого водителю придется заново проходить обучение и сдавать экзамены, чтобы вернуть права.
Подобная практика уже действует в ряде стран, в частности в Германии, Франции, США и Польше.
По словам депутата, система штрафных баллов поможет уменьшить количество нарушений.
Ожидается, что соответствующий законопроект могут принять уже в этом году.
