Почему суд оштрафовал водителя?

Полицейские сообщили в суд о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге в селе Товмачик. Водитель ехала по дороге и не заметила выбоину в асфальте. Об этом инциденте говорится в материалах дела №346/1630/26.

По доводам полиции женщина нарушила правила дорожного движения и въехала в яму на дороге. В результате ее авто Mercedes-Benz E200 получило механические повреждения – порезы резины правых колес. Суд установил, что это случилось из-за невнимательности водителя, которая не могла реагировать на дорожную обстановку.

Согласно статьей 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, из-за наезда на препятствие и повреждения авто водитель должна была заплатить штраф.

Однако на заседание суда женщина не явилась. Ее интересы представлял адвокат. Он передал судье, что женщина не отрицает вину и просит ее строго не наказывать из-за молодого возраста и назначить ей штраф, а не лишать права управления авто.

В то же время вину водителя в административном правонарушении доказали схема последствий ДТП и рапорт от полиции.

Важно! В обстоятельствах дела указано, что женщина нарушила пункт 2.3б Правил дорожного движения Украины, обязывающий водителя быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, соответственно реагировать на ее изменение. Правило предусматривает, что отвлекаться от управления авто в дороге – запрещено.



В то же время полиция в большинстве случаев фиксирует именно нарушение ПДД, а не состояние дороги.

Женщина получила штраф в размере 850 гривен из-за того, что въехала в яму на дороге. Также она будет вынуждена оплатить судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.

Почему виновной признали именно водительницу, а не ответственные за дорогу службы?

Вина женщины признана в невнимательности. Такие дела часто квалифицируют наезд на яму как следствие "неизбрание безопасной скорости" или несоответствующую реакцию на изменение дорожной обстановки. Тогда ответственность несет водитель, даже если другие участники ДТП отсутствуют.

Поэтому, если дорожное покрытие неровное, то водитель может предотвратить наезд на препятствие. А повреждение авто расценивается как следствие нарушения ПДД, а не как проблема из-за плохого состояния дороги.

Однако судебная практика содержала и случаи, когда в подобных делах водители избегали ответственности. Для этого стоит доказать, что яму было невозможно заметить, например, из-за отсутствия освещения или предупредительных знаков, а водитель при этом двигался с разрешенной скоростью. Тогда акцент делается на том, что водитель физически не мог предвидеть обстановку.

Может ли водитель получить компенсацию за повреждение авто?

На некачественное состояние дороги водитель может пожаловаться балансодержателю дороги. Если яма не была ограждена или она не соответствовала стандартам содержания дорог, то водитель сможет получить компенсацию.

Чтобы жалоба в полицию или балансодержателя имела все доказательства, водитель должен зафиксировать инцидент, измерить глубину ямы и место, где это произошло.

Если отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие о ямах или ремонт дороги, то правота водителя будет доказана даже в суде.