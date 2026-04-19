Про це повідомила Укрзалізниця.
Дивіться також На Вінниччині "Інтерсіті+" зіткнувся з тепловозом
Чому сталося зіткнення?
Директор філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олег Головащенко розповів, що попередньо можна констатувати, що бічне зіткнення тепловоза сталося з вини його машиніста. Він виїхав на забороняючий сигнал перед пасажирським "Інтерсіті+".
Встановлено, що тепловоз перебуває у власності приватного кар'єра.
Ретельне розслідування інциденту триває, а пошкоджений поїзд оглянули спеціалісти Укрзалізниці та Hyundai Rotem.
Загалом унаслідок аварії пошкоджено 6 вагонів.
За медичною допомогою звернулася одна дівчина з гострою реакцією на стрес, але від шпиталізації відмовилася.
У швидкісному потязі перебували 576 пасажирів. Вони пересіли на резервний швидкісний поїзд. Кінцева зупинка рейсу – у Перемишлі. УЗ працювала над тим, щоб пришвидшити перетин кордону.
Подібні інциденти
2 квітня на Харківщині пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним автомобілем. Було пошкоджено локомотив і один із вагонів. Водій вантажівки потребував допомоги лікарів. Рейси харківського напрямку здійснювали об'їзним маршрутом із затримками.
Також серйозна залізнична аварія сталася в Україні наприкінці грудня. Тоді під Коростенем зійшли з рейок вантажний і пасажирський потяги. Травми отримали машиніст та помічник вантажного поїзда.