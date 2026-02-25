Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
В чем подозревают прокурора на Львовщине?
Как сообщил Кравченко, подозрение после ДТП на Львовщине вручили прокурору Шептицкой окружной прокуратуры. Его действия квалифицируют по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжелые травмы.
К расследованию Генеральной инспекции Офиса генпрокурора также привлекли представителя департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию.
Генпрокурор добавил, что в настоящее время продолжается следствие, а также назначен ряд судебных экспертиз.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности,
– добавил Кравченко.