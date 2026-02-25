Сейчас продолжаются экспертизы и устанавливаются все обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в ГБР.

Что установили следователи?

Вечером 24 февраля работники ГБР сразу выехали на место происшествия для проведения оперативно-следственных мероприятий и изучения всех обстоятельств трагического дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что около 19:00 вблизи села Смереков Львовского района автомобиль Skoda Super B совершил наезд на двух несовершеннолетних. Брат и сестра переходили дорогу по пешеходному переходу. Девочка скончалась на месте, мальчика доставили в больницу.

За рулем автомобиля находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области.

Водитель на момент аварии был трезвым – это подтвердили результаты осмотра. Также назначен ряд экспертиз, в частности автотехническую и судебно-медицинскую, которые должны установить скорость движения транспортного средства и другие важные детали.

Событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (часть 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины).

Место аварии на Львовщине. Смотрите видео: ГБР

Что известно о пострадавших детях?