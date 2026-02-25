Наразі тривають експертизи та встановлюються всі обставини трагедії. Про це повідомили у ДБР.

Що встановили слідчі?

Увечері 24 лютого працівники ДБР одразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

Встановлено, що близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району автомобіль Skoda Super B здійснив наїзд на двох неповнолітніх. Брат та сестра переходили дорогу по пішохідному переходу. Дівчинка померла на місці, хлопчика доправили до лікарні.

За кермом автівки перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області.

Водій на момент аварії був тверезим – це підтвердили результати огляду. Також призначено низку експертиз, зокрема автотехнічну та судово-медичну, які мають встановити швидкість руху транспортного засобу та інші важливі деталі.

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (частина 2 статті 286 Кримінального Кодексу України).

Місце аварії на Львівщині. Дивіться відео: ДБР

Що відомо про постраждалих дітей?