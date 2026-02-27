Про це 27 лютого поінформували обласні управління поліції та прокуратури.

Дивіться також У Львові обрали запобіжний захід для прокурора, який збив на смерть дитину

Що відомо про аварію на Рівненщині?

Унаслідок аварії загинули жінки віком 66, 61 і 13 років. Ще двох пасажирок доправили до лікарні. Одна з них була вагітною та втратила дитину.

ДТП сталася 31 липня 2023 року на автодорозі Київ – Ковель – Ягодин, поблизу села Городець у Сарненському районі. За матеріалами слідства, 39-річна водійка автомобіля Landwind із Київської області потрапила на відрізок із просіданням асфальту. Через це транспортний засіб перекинувся та загорівся.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що причиною ДТП був неналежний стан дороги. У звʼязку з цим кримінальне провадження щодо водійки закрили через відсутність у її діях складу злочину,

– повідомили в поліції.

За даними прокуратури, на цій ділянці дороги утворилися просідання, які мали бути усунуті або ж мали бути встановлені відповідні попереджувальні знаки. Підозри оголосили двом посадовцям, які відповідали за утримання та безпеку цієї ділянки.

63-річному інженеру підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил, що стосуються безпеки дорожнього руху і призвели до загибелі людей. Санкція відповідної статті передбачає штраф від 34 000 до 51 000 гривень, виправні роботи або обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років.

58-річному посадовцю, відповідальному за ремонт і експлуатацію автошляхів, оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. У разі доведення вини йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

На Буковині локомотив зіткнувся з автомобілем