Об этом 27 февраля проинформировали областные управления полиции и прокуратуры.

Смотрите также Во Львове избрали меру пресечения для прокурора, сбившего насмерть ребенка

Что известно об аварии на Ровенщине?

В результате аварии погибли женщины в возрасте 66, 61 и 13 лет. Еще двух пассажирок доставили в больницу. Одна из них была беременной и потеряла ребенка.

ДТП произошло 31 июля 2023 года на автодороге Киев – Ковель – Ягодин, вблизи села Городец в Сарненском районе. По материалам следствия, 39-летняя водитель автомобиля Landwind из Киевской области попала на отрезок с проседанием асфальта. Из-за этого транспортное средство перевернулось и загорелось.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что причиной ДТП было ненадлежащее состояние дороги. В связи с этим уголовное производство в отношении водителя закрыли из-за отсутствия в ее действиях состава преступления,

– сообщили в полиции.

По данным прокуратуры, на этом участке дороги образовались просадки, которые должны были быть устранены или же должны были быть установлены соответствующие предупредительные знаки. Подозрения объявили двум должностным лицам, которые отвечали за содержание и безопасность этого участка.

63-летнему инженеру предприятия, на балансе которого находилась дорога, инкриминируют нарушение правил, касающихся безопасности дорожного движения и привели к гибели людей. Санкция соответствующей статьи предусматривает штраф от 34 000 до 51 000 гривен, исправительные работы или ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

58-летнему чиновнику, ответственному за ремонт и эксплуатацию автодорог, объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. В случае доказательства вины ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

На Буковине локомотив столкнулся с автомобилем