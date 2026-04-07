Про це інформує ДСНС України.

Що відомо про інцидент на Рівненщині?

У понеділок, 6 квітня, минула друга доба пошуків дитини 2021 року народження.

Нагадаємо, інцидент стався напередодні, коли двоє дітей залишились без нагляду дорослих та опинились біля водойми. Після повідомлення про зникнення до пошукової операції долучились рятувальники, правоохоронці та місцеві жителі.

5 квітня, рятувальники у річці виявили тіло молодшого хлопчика 2023 року народження. Тоді як перебування старшого брата досі невідоме.

Вже 7 квітня місцеві служби об'єднались із колегами з Хмельниччини. До пошуків долучились волонтери та кінологи. Аби обстежити територію використовуються підводні дрони та тепловізори.

Масштабна пошукова операція триває безперервно,

– додали у ДСНС.

Зверніть увагу! Поліція просить усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дитини, повідомити за телефонами: 066-479-50-18 або 112.

На Рівненщині тривають пошуки хлопчика: дивіться фото ДСНС

На Рівненщині тривають пошуки 4-річного хлопчика: дивіться відео

Які обставини трагедії?

За даними правоохоронців, напередодні трагедії діти з Дубенського району приїхали у гості до 56-річної бабусі, оскільки їхня мати працює за кордоном. Загалом у родині виховується четверо дітей – серед них 18-річна дівчина та 15-річний хлопець.

У поліції додали, що сім'я характеризується як благополучна й на обліках не перебуває.

Перебуваючи під наглядом бабусі, яка займалась домашніми справами, двоє найменших братиків самостійно поїхали кататися на велосипедах. Так як діти довго не повертались, рідні спочатку намагалися знайти їх власними силами, однак згодом звернулися до поліції,

– додали у Нацполіції.

