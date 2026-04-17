Кожного дня дитина потерпала від побоїв та знущання вітчима. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Що відомо про трагічну смерть немовляти?

На Кіровоградщині апеляційний суд ухвалив новий вирок у справі про вбивство 8-місячного хлопчика, якого жорстоко катував його вітчим. Чоловіку призначили довічне позбавлення волі.

Слідство встановило, що дитина протягом тривалого часу зазнавала систематичного насильства. Обвинувачений бив немовля, завдавав опіків, кидав та завдавав інших тілесних ушкоджень. У день трагедії, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він кілька разів ударив дитину головою об стіну, що призвело до смерті. Експертиза підтвердила численні травми – опіки, гематоми та садна, що свідчили про тривале катування.

Під час судового розгляду чоловік не визнавав провини та намагався перекласти відповідальність на матір дитини. Суд першої інстанції раніше призначив йому 15 років ув'язнення, однак прокуратура оскаржила вирок. Апеляційний суд погодився з доводами обвинувачення, визнав покарання недостатнім і призначив найвищу міру – довічне позбавлення волі.

У прокуратурі наголосили, що такі злочини мають отримувати максимально сувору правову оцінку, оскільки йдеться про особливо тяжкі злочини проти дітей.

